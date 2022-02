Daniela Büchner: "Moralisch und gesetzlich nicht vertretbar" - Jetzt packt sie aus

Daniela im Sex-Talk

Während einer neuen Fragerunde auf Instagram will ein Fan wissen, ob man Daniela von seinen sexuellen Vorlieben erzählen darf. Mit der gelassenen Antwort der 43-Jährigen hätten die Follower wohl nicht gerechnet! "Hey, ich verstehe, dass es vermutlich ein Fetisch von dir ist. Das ist auch vollkommen in Ordnung, solange es nicht in eine Richtung geht, die moralisch und gesetzlich nicht vertretbar ist", so Danni. Doch sie stellt auch klar, dass sie keine Details hören möchte. Auch Fotos von Genitalien möchte sie nicht zugeschickt bekommen.

Doch die User lassen nicht locker! Ein weiterer Fan möchte in Erfahrung bringen, wann Daniela zum letzten Mal Sex hatte. "Leeeuteeee", schreibt sie lachend. "Es soll eine entspannte 'Auf der Couch chillen'-Fragerunde werden. Kein Sex-Talk." Doch in der nächsten Runde gibt es bestimmt trotzdem wieder ein paar pikante Fragen und Antworten...

