Beatrice Egli: "Wenn man am Boden ist" - Jetzt packt sie aus!

Pünktlich zum ersten Dezember hat Beatrice via "Instagram" einen Adventskalender gestartet, mit dem sie ihre Fans jeden Tag zu einem Herzensthema mit ein paar ganz besonderen Statements überrascht! Jetzt war die Hoffnung an der Reihe! Dazu präsentiert sich Beatrice von ihrer sensiblen Seite und kommentiert: "Hoffnung ist die Kraft, die als letztes bleibt. Sie ist die der weiche Grund, auf den man fällt, wenn man am Boden ist. Der Lichtblick im Dunkeln. Sie ist ein Glitzerfunke im Grau. Die Hoffnung ist das, was uns zusammenhält. Was ist eure Hoffnung?" Wow! Das so eine hochemotionale Aussage von ihren treuen Followern nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich! So kommentieren sie: "Wunderschön! Für mich ist so vieles die Hoffnung" sowie "Hoffnung brauchen wir alle, liebe Beatrice". Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum!