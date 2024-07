Beatrice Egli: "Wir haben Jahrestag"

Ein Jahr nach Erscheinung ist die Schlagersängerin noch immer stolz wie Bolle und lässt ihre Emotionen weiter freien Lauf: "Es fühlt sich auf der einen Seite so an, als sei es erst gestern gewesen und auf der anderen Seite fühlt es sich wahnsinnig weit weg an. Was aber auch ein total schönes Gefühl ist, denn seitdem ist nochmal so viel Positives passiert und ich und die Songs haben sich immer noch mehr weiterentwickelt".

Vor allem die Momente, die Beatrice Egli mit ihren Fans auf ihrer Reise teilte und mit dem Album verbindet, sind ihr im Gedächtnis geblieben, verrät sie weiter: "So sind zum Beispiel unendlich viele wunderbare Live-Momente dazu gekommen, die diesem Album nochmal mehr Leben eingehaucht haben. Ich liebe diese Entwicklung, die wir gemeinsam durchleben." Abschließend bedankt sie sich nicht nur bei ihrem Team, sondern auch bei ihren Fans und fügt hinzu: "Auf das, was war und auf all das, was da noch kommt". Da können ihre Anhänger ja gespannt sein, was die Sängerin noch für sie in Zukunft in petto hat und, ob sie damit an den Erfolg von "Balance" erneut anknüpfen kann.

