Ben Zucker: Hurra, endlich ist es offiziell!

Endlich ist es offiziell! Ben Zucker wird der nächste Promi-Gast bei der Kult-Serie "Unter uns"! In einem Statement macht Sender "RTL" nun bekannt: "Bei 'Unter uns' wirft das nächste musikalische Highlight seine Schatten voraus. Kein Geringerer als Ben Zucker, der coole Schlager-Rocker mit der Reibeisenstimme, wird in der Schillerallee bald ein Konzert geben. Die Dreharbeiten starten bereits jetzt und er hat richtig Bock." Mit dieser Überraschung sorgt Ben Zucker nicht nur bei seinen Fans für Jubel, sondern auch bei den Stars der Serie "Unter uns". Denn wie "RTL" verkündet, soll Nadine Pfeiffer, gespielt von Floriane Eichhorn, ihre Nichte Amelie Hirschberger, dargestellt von Sophia Gül, an ihrem Geburtstag mit einer Schnitzeljagd überraschen, bei der am Ende als großer Hauptgewinn der Sänger auf sie warten wird. Ein echter Hammer!

Bereits im Jahr 2019 feierte Ben Zucker sein Serien-Debüt in der Sendung "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Nun setzt er eine lange Tradition bei "Unter uns" fort, denn die Schilleralle wurde bereits von Stars wie Marc Terenzi, Maite Kelly und Max Mutzke besucht.

Doch die Fans von Ben Zucker müssen sich noch ein wenig gedulden, wie TV-Sender "RTL" verkündet: "Diesmal also soll es in der Schillerallee so richtig abgehen. Erst mal nur für Zucker selbst, der hat nämlich jetzt mit seinem Dreh begonnen. Alle Fans von 'Unter uns' und Ben Zucker müssen sich hingegen noch bis Ende November gedulden." Doch dann gibt es Grund zur Freude!