Ben Zucker: "Liebe ist kein Wegwerfprodukt!" Nun spricht er über sein Liebes-Comeback

Auf dem Cover seines neuen Albums "Heute nicht!" posiert Ben Zucker oberkörperfrei. Und was seine Fans zusehen bekommen, sind eine Menge Muskeln. Doch wie lang hat der Schlagerstar für diesen Astralkörper trainiert? Gegenüber "Closer" hat er verraten: "Ich bin am 4. August 40 geworden und im Dezember davor habe ich beschlossen, dass ich bis dahin einmal in meinem Leben ein Sixpack haben möchte. Zumindest annähernd (lacht) … Ich mag es, mir Ziele zu setzen und diese dann anzugehen. Und es ist mir gelungen!"

Doch damit war die Verwandlung noch nicht getan. "Ich habe meine Ernährung umgestellt und mich mit einem Freund zusammengetan, der Personal Trainer ist. Der hat mich auf Vordermann gebracht. Morgens gab es immer Rührei aus sechs Eiern. Mittags gab es meistens nichts und abends Steak, Fisch oder Hähnchen mit Beilage. Zudem habe ich auf Zucker und Alkohol verzichtet. Ursprünglich war das Foto eigentlich nicht als Covermotiv gedacht, aber dann hat es uns doch so gut gefallen und wir haben’s einfach gemacht. Ich bekam dafür tolles Feedback – das hatte ich gar nicht gedacht", plaudert er aus.

Und auch seiner Ex-Freundin scheint der Anblick gefallen zu haben. Denn Ben Zucker ist seit dem Sommer wieder mit seiner ehemaligen Partnerin Suzann liiert, von der er sich Ende 2021 getrennt hatte. Zu seiner Beziehung hat der Schlagerstar eine ganz klare Meinung: "Ich sage immer: Zusammenkommen geht ganz einfach – aber zusammenbleiben, das macht Arbeit! Es ist immer wichtig, füreinander zu kämpfen, aber manchmal scheitert man daran. Bei uns war das Schöne, dass wir uns nie aufgegeben oder verloren haben. Es gab natürlich unschöne Momente – nichtsdestotrotz war unser Credo, dass wir den Weg gemeinsam weiter beschreiten wollen. Und das freut uns sehr!" Weiter verrät der Musiker: "Zunächst sollte man die Person nicht als „Ex“ sehen, sondern als denjenigen, um den man kämpfen möchte. Nicht aufgeben ist ein gutes Rezept. Natürlich in gesundem Maß! Heutzutage wird viel zu schnell aufgegeben und sich einfach auf Apps nach einem Neuen umgesehen. Diese Entwicklung gefällt mir nicht. Liebe ist kein Wegwerfprodukt!"