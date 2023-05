Ben Zucker: Liebes-Comeback mit seiner Ex-Freundin!

In den Kommentaren wird schnell klar, dass die Fans des Sängers gar nicht glücklich über dieses Liebes-Comeback wären: "Das ist nicht wahr oder? Sag bloß du bist wieder mit deiner Ex zusammen Benni? Oder ist das ein älteres Bild?", schreibt ein User. Der Hintergrund ist Folgender: Im Februar 2022 veröffentlichte Ben Zucker das Lied "Wie konnte das passieren" und verarbeitet so die schmerzhafte Trennung von Suzann. "Sag' mir, kommst du irgendwann mal wieder heim? Steh' in der Küche und ruf' deinen Namen, auch wenn seit Wochen keine Antwort kam. Du fehlst mir. Ich lieb' dich heut' nicht weniger als gestern. Sag' mir, wie konnte das passieren, dass wir uns je verlieren?", heißt es in dem Song.

Suzann gefiel das ganz und gar nicht, weshalb sie ihrem Ex sogar vorwarf, das alles nur aus Geld- und PR-Gründen zu machen: "Er macht mit meinen Gefühlen und unserer Liebe nun Geld und PR. Ich fühle mich missbraucht.", sagte sie damals gegenüber "Bild".

Haben sie nun etwa wieder zueinander gefunden?

