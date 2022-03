Ben Zucker: Schlammschlacht mit seiner großen Liebe

Was wurde aus...

"Ben kann singen, worüber er will. Aber er hätte mich vorher informieren können", schimpft die Ex von Schlager-Sänger Ben Zucker wutentbrannt drauflos! Eben erst hatte Zucker die Trennung von seiner großen Liebe bekannt gegeben, und schon entflammt eine Schlammschlacht am Schlagerhimmel.