Patrick Lindner & Ben Zucker: Das konnte wirklich niemand ahnen!

Wie Patrick Lindner nun verrät, guckt er mit gemischten Gefühlen auf die Ereignisse in der Schlagerbranche. So ist er der Meinung, dass Künstler wie Ben Zucker sich nicht unbedingt als Schlagerstar bezeichnen sollte. Bei "Ringsletter" offenbart der Sänger: "Ich habe manchmal den Eindruck, dass die gar nicht Schlagersänger genannt werden wollen - eigentlich! Sie sind halt so ein bisschen in diese Sparte hineingedrückt. Fühlen sich auch manchmal so ein bisschen unwohl, habe ich so den Eindruck." Wow! Ehrliche Worte, die einen ganz besonderen Einblick in die Musikwelt geben! Das Patrick den aufstrebenden Sternchen jedoch mit Argwohnen gegenüber tritt, steht gar nicht erst zur Debatte. So fügt Patrick abschließend hinzu: "Ich kann nur sagen, es verstehen sich alle gut. Es ist für jeden Platz. Also ich bin da eher so ein bisschen der herkömmliche Typ, was den Schlager betrifft."