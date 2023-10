Ben Zucker: Total erschöpft! Wird ihm jetzt alles zu viel?

Denn Zucker ist ein "Unter uns"-Fan der ersten Stunde. "Ich schaue die Serie wahrscheinlich schon über 25 Jahre", verrät er früh an diesem Morgen. Eine Schauspielerin mag er besonders: Isabell Hertel, die die Rolle der Ute Kiefer spielt. "Das war für mich eine Ehre, sie gesehen zu haben!"

Jetzt trifft er sie leibhaftig vor der Kamera, als "Kollege". Da lächelt er noch selig. Doch in der Pause ist Ben wie verwandelt. Mit schweren Schritten geht er Richtung Holzbank. Lässt sich dumpf fallen, das Gesicht in Falten gelegt. Kaum ein Wort wechselt er mit seinem Begleiter. Ben ist müde! – Vielleicht ist ihm gerade alles zu viel. Die permanenten Auftritte in TV-Shows. Die vielen Termine seiner Open-Air-Tournee, die bis Ende September ging. Neue Lieder müssen auch geschrieben werden. Sein Terminkalender ist voll! Und hinzu kommt: Ben will Muskeln. Seit Wochen schon quält er sich im Fitnessstudio für einen Waschbrettbauch! Mit seinem Trainer arbeitete er Tag und Nacht.

Doch all das fordert seinen Preis. Und in dieser einen Minute, irgendwo in Köln, sieht man, wie hoch der ist. Die Leichtigkeit ist weg!