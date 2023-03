"Bergdoktor" Hans Sigl: Nacktskandal um seine Nichte!

Die so unschuldig dreinblickende Ronja Forcher hat es faustdick hinter den Ohren! Denn: 2017 ließ die Schauspielerin im zarten Alter von gerade mal 20 Jahren für das Erotikmagazin "Playboy" die Hüllen fallen. Ziemlich anzügliche Bilder, die die TV-Nichte von Hans Sigl komplett nackt zeigen. Doch für Ronja Forcher ist es mehr als nur stumpfes Ausziehen, um zu schockieren. Denn für sie hat das "Playboy"-Shooting eine viel größere Bedeutung. Nicht nur will der TV-Star zeigen, dass sie erwachsen geworden ist, sondern sie möchte eine Botschaft für mehr Body Positivity senden, wie sie im Interview mit dem Erotikmagazin verrät. Dazu postete Ronja Forcher auf Instagram: "Auf diesem Bild seht ihr mich. Einfach so wie ich bin. Ihr seht meinen weichen, molligen Bauch und meine dicken Beine. Und das ist auch gut so! Denn so schaue ich aus. Nicht perfekt, nicht schlank, aber deshalb nicht weniger gesund und glücklich und schön."