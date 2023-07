Beyoncé Knowles: Seitensprung-Drama! Heimlicher Sohn aufgetaucht

Beyoncé betont gern, wie wichtig ihr die Familie ist: "Ich genieße jede Sekunde mit meinen Liebsten und bin so dankbar dafür, sie zu haben", schwärmte sie erst kürzlich in einem Interview mit der amerikanischen "Vogue". Doch nicht zu all ihren Angehörigen hat die Musikerin ein so inniges Verhältnis. Denn was viele nicht wissen: Neben ihrer Schwester Solange Knowles hat Bey auch noch einen jüngeren Halbbruder! Aus einer Affäre, die Beyoncés Vater Mathew Knowles 2010 mit der kanadischen Schauspielerin Alexsandra Wright hatte, ging der heute 13-jährige Nixon hervor.