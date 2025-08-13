Beyoncé schreibt Emmy-Geschichte: Erster Award vorzeitig gesichert

Noch vor der Primetime-Show räumt Beyoncé ihren ersten Emmy ab – und hat jetzt die Chance auf einen historischen Moment während der Auszeichnung.

Beyoncé akzeptiert einen Grammy-Award auf der Bühne. - Foto: IMAGO / Imagn Images

Beyoncé feiert schon jetzt ihren ersten Emmy-Erfolg.

© IMAGO / Imagn Images

VonLara Ottsen
Uhr

Beyoncé Knowles-Carter hat ihren ersten Emmy Award gewonnen – und das noch vor der eigentlichen großen Preisverleihung! Ausgezeichnet wurde sie für herausragende Kostüme in der Kategorie "Variety, Nonfiction or Reality Programming" für ihr Netflix-Special "Beyoncé Bowl". An dem Projekt war sie nicht nur als Protagonistin, sondern auch als Kostümdesignerin beteiligt.

Beyoncés erster Emmy: Ein Meilenstein ihrer Karriere

Mit dem vorzeitigen Sieg ist für Beyoncé jedoch noch lange nicht Schluss: Sie ist weiterhin in den Kategorien "Outstanding Variety Special (Live)", als Executive-Produzentin und Hauptact, und "Outstanding Directing for a Variety Special" nominiert. Außerdem darf sie auf Auszeichnungen für Choreografie und Produktionsdesign hoffen. Das Special basiert auf ihrer NFL-Halbzeitshow am Weihnachtstag des vergangenen Jahres, die sie während des Spiels der Baltimore Ravens gegen ihre Heimatmannschaft Houston Texans im NRG-Stadion performte – inklusive erstmaliger Live-Darbietung ihres Country-Albums "Cowboy Carter".

Von "Lemonade" bis "Cowboy Carter" – Beyoncé bei den Emmys

Beyoncé war bereits mehrfach für den Emmy nominiert: 2016 für das visuelle Album "Lemonade", 2019 für die Netflix-Dokumentation "Homecoming", außerdem für ihre Super-Bowl-Show 2013 und das "On The Run"-Tour-Special mit Ehemann Jay-Z. Dennoch ist der aktuelle Preis ihr erster Emmy-Gewinn jemals. Die Sängerin beendete erst kürzlich ihre "Cowboy Carter"-Tour, welche mit 32 Terminen in den USA und Europa schnell zur erfolgreichsten Countrymusik-Tour aller Zeiten wurde.

Der Preis wurde bereits im Rahmen der vorab vergebenen Jurypreise der 77. Emmy Awards verliehen. Weitere Auszeichnungen werden am 6. und 7. September bei den Creative Arts Emmys und am 14. September bei der großen Primetime-Show im Peacock Theater in Los Angeles vergeben.

StarsHollywoodBeyonce Knowles
inTouch Newsletter

Noch mehr Star-News

Abonniere unseren Newsletter und wir versorgen dich täglich mit den wichtigsten Promi-News zu deinen Lieblingsstars

inTouch - Dein Promi-Magazin mit den heißesten News zu deutschen Promis und internationalen Stars.
inTouch Magazin

inTouch ist das wöchentliche People-Magazin, das ganz dicht an den Stars dran ist.

Abo abschließen

Unter dem Dach der Bauer Media Group entstehen Tag für Tag Produkte, die Millionen von Menschen quer durch Europa begeistern. Unser Portfolio reicht dabei von Print- und Online-Publikationen über Audio-Entertainment bis hin zu Online-Vergleichsportale.

© 2025 Bauer Media Group