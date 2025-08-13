Beyoncé schreibt Emmy-Geschichte: Erster Award vorzeitig gesichert

Mit dem vorzeitigen Sieg ist für Beyoncé jedoch noch lange nicht Schluss: Sie ist weiterhin in den Kategorien "Outstanding Variety Special (Live)", als Executive-Produzentin und Hauptact, und "Outstanding Directing for a Variety Special" nominiert. Außerdem darf sie auf Auszeichnungen für Choreografie und Produktionsdesign hoffen. Das Special basiert auf ihrer NFL-Halbzeitshow am Weihnachtstag des vergangenen Jahres, die sie während des Spiels der Baltimore Ravens gegen ihre Heimatmannschaft Houston Texans im NRG-Stadion performte – inklusive erstmaliger Live-Darbietung ihres Country-Albums "Cowboy Carter".