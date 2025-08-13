Beyoncé schreibt Emmy-Geschichte: Erster Award vorzeitig gesichert
Noch vor der Primetime-Show räumt Beyoncé ihren ersten Emmy ab – und hat jetzt die Chance auf einen historischen Moment während der Auszeichnung.
Beyoncé feiert schon jetzt ihren ersten Emmy-Erfolg.
© IMAGO / Imagn Images
Beyoncé Knowles-Carter hat ihren ersten Emmy Award gewonnen – und das noch vor der eigentlichen großen Preisverleihung! Ausgezeichnet wurde sie für herausragende Kostüme in der Kategorie "Variety, Nonfiction or Reality Programming" für ihr Netflix-Special "Beyoncé Bowl". An dem Projekt war sie nicht nur als Protagonistin, sondern auch als Kostümdesignerin beteiligt.
Beyoncés erster Emmy: Ein Meilenstein ihrer Karriere
Mit dem vorzeitigen Sieg ist für Beyoncé jedoch noch lange nicht Schluss: Sie ist weiterhin in den Kategorien "Outstanding Variety Special (Live)", als Executive-Produzentin und Hauptact, und "Outstanding Directing for a Variety Special" nominiert. Außerdem darf sie auf Auszeichnungen für Choreografie und Produktionsdesign hoffen. Das Special basiert auf ihrer NFL-Halbzeitshow am Weihnachtstag des vergangenen Jahres, die sie während des Spiels der Baltimore Ravens gegen ihre Heimatmannschaft Houston Texans im NRG-Stadion performte – inklusive erstmaliger Live-Darbietung ihres Country-Albums "Cowboy Carter".
Von "Lemonade" bis "Cowboy Carter" – Beyoncé bei den Emmys
Beyoncé war bereits mehrfach für den Emmy nominiert: 2016 für das visuelle Album "Lemonade", 2019 für die Netflix-Dokumentation "Homecoming", außerdem für ihre Super-Bowl-Show 2013 und das "On The Run"-Tour-Special mit Ehemann Jay-Z. Dennoch ist der aktuelle Preis ihr erster Emmy-Gewinn jemals. Die Sängerin beendete erst kürzlich ihre "Cowboy Carter"-Tour, welche mit 32 Terminen in den USA und Europa schnell zur erfolgreichsten Countrymusik-Tour aller Zeiten wurde.