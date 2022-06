Bibi & Julian Claßen: Liebescomeback? Überraschende Bilder aufgetaucht!

Fakt ist: Eigentlich hat Bibi einen neuen Mann an ihrer Seite. Mit ihrem angeblichen Freund Timothy Hill war sie gerade im Italien-Urlaub. Die beiden wirkten sehr verliebt, knutschten und hielten Händchen. Es bleiben also jede Menge Fragezeichen. Doch Bibi und Julian hüllen sich bisher in Schweigen...

Ein zweites Baby für Lena Gercke und Dustin Schöne! Im Video seht ihr ihre süße Kugel: