Bibi Claßen & Julian Claßen nach dem Aus: Jetzt geht es um ihr Millionenvermögen

Dann der große Schock: Bibi wurde mit einem anderen Mann am Hauptbahnhof in London fotografiert – kuschelnd und knutschend! Und der Mann ist kein Unbekannter: Es soll sich um Timothy Hill, den Manager und engen Freund der YouTuber handeln. Kurz nachdem die Bilder an die Öffentlichkeit gelangten, ließ Julian die Bombe platzen: "Ja, es stimmt, Bibi und ich haben uns getrennt. Bibi hat sich getrennt", so der 29Jährige in einer emotionalen InstaStory. Für die Fans der beiden ist der Fall klar: Bibi hat ihn betrogen! "OMG, tut mir so leid, was Bibi getan hat", "Echt ekelhaft, wie sich manche Menschen verändern können" oder "Verstehe nicht, wie man seinen Mann und seine Kinder für einen anderen verlassen kann", heißt es in vielen Kommentaren. Aber: Auch Julian wurde inzwischen sehr vertraut mit einer anderen Frau beim Feiern gesichtet. Sein Statement dazu: "Jeder geht anders mit solchen Situationen um."

Sollte die Trennung des Ex-Traumpaares sich so weiterentwickeln, könnte das für ordentlich Zoff sorgen – denn immerhin beläuft sich das Vermögen der beiden auf mehrere Millionen Euro. Damit will Bibi sich anscheinend aber gar nicht beschäftigen, denn für sie zählt nur der Blick nach vorn: Die Blondine verpasste sich nicht nur ein Makeover nach der Trennung und postete sich ungewohnt sexy auf Instagram, sondern flog auch direkt mit ihrem neuen Freund in den Italien-Urlaub …