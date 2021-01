Bill Kaulitz: Er spricht über seine wahre große Liebe

In seinem Buch "Career Suicide" (ab dem 1. Februar im Handel) spricht er ganz offen über das Thema Liebe.

"Fakt ist, ich würde nichts auf der Welt lieber tun. Ich liebe die Liebe, und Tom und Heidi lassen mich einmal mehr daran glauben, dass es sie wirklich gibt, auch wenn ich manchmal ins Zweifeln komme. (...) Doch ich glaube auch, dass es wahrscheinlich nicht in meinen Karten liegt - nicht in diesem Leben. Ich bin nicht hier, um zu heiraten und Kinder großzuziehen. Einer muss doch die Karriere und die Band am meisten lieben, sonst ist sie am Ende beleidigt, und irgendwie liebte ich sie doch eh immer etwas mehr als die anderen drei Jungs. Meine Bestimmung ist die Bühne, die Performance, das Bad in der tobenden Menge", schreibt er dort.

Seine große Liebe ist eben die Musik - und die wird es vielleicht auch für immer bleiben...

