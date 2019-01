Bill Kaulitz: Bestätigt er DAMIT seine neue Liebe?

Reddit this

Schwebt Bill Kaulitz etwa auf Wolke Sieben? Sein neuester Post brachte die Gerüchteküche so richtig zum Brodeln...

ist happy! Gerade erst verbrachte er ein paar entspannte Tage in Mexiko. Wieder zurück in Los Angeles zeigte er sich gut gelaunt bei den . Bringt ihn etwa eine neue Liebe so zum Strahlen?

Sind Bill und Sara ein Paar?

Denn der -Frontmann erschien nicht alleine zur Veranstaltung. Während des Abends wich er der Stylistin Sara Alviti nicht von der Seite. In seiner -Story postete er sogar ein gemeinsames Selfie - und schrieb dazu: "Golden Globes mit meiner süßen Sara." Auch sie veröffentlichte auf ihrem Account gemeinsame Aufnahmen mit dem Musiker. Seine Fans wurden sofort hellhörig. Ist sie etwa die neue Frau an Bills Seite?

Bill Kaulitz und Sara Alviti bei den Golden Globes Foto: Instagram/ billkaulitz

Bill Kaulitz: Liebes-Outing bei den Golden Globes?

Bill Kaulitz: "Ich habe ein bisschen geliebt"

Jetzt goss Bill noch mehr Öl ins Feuer. Er postete ein Selfie von sich im Wasser. Doch viel spannender ist der Kommentar: "Was für eine großartige Woche! Ich habe ein wenig entspannt, etwas gearbeitet, bin gereist, habe ein wenig gelacht, ein bisschen geliebt und etwas gefeiert. Wie hätte ich die Woche besser verbringen können." Momentan mal! Ein bisschen geliebt? Seine Fans waren völlig aus dem Häuschen. "War das jetzt ein Liebes-Outing? Meinst du damit Sara?", fragte sich ein Follower. Ein anderer kommentierte: "Ich freue mich so für dich und Sara."

Ob es zwischen Bill und Sara wirklich gefunkt hat? Das wissen wohl nur die beiden...