Bill Kaulitz: Bestätigt er hier die Baby-News von Heidi und Tom?

und sind verliebt wie zwei Teenager. Und: Sie wollen ihr Leben gemeinsam verbringen. An Weihnachten machte der Musiker seiner Liebsten einen Antrag. Folgt jetzt auch ein Baby?

Heidi Klum und Tom Kaulitz: Baby-Sensation noch vor der Hochzeit

Heidi Klum: Ist sie wirklich schwanger?

Ausgerechnet ist jetzt derjenige, der das süße Gerücht schürt. Am Samstag besuchte er die "Made For More " in München und schwebte fröhlich über den roten Teppich. Logisch, dass sich die Reporter auf ihn stürzen.

Als einer von ihnen fragte, ob Bill denn bald Onkel wird, wurde er offenbar ganz schüchtern. "Da sage ich nichts zu. Ihr immer mit euren ganzen Fragen, das verrate ich nicht", so Bill kleinlaut. Doch der Reporter ließ nicht locker. "Sie strahlen so, Herr Kaulitz …", bohrt er weiter nach. Bills Antwort: "Ja. Das reicht doch..."

Ein Dementi klingt irgendwie anders. Bestätigt Bill mit dieser Aussage etwa, dass Heidi und Tom ein Baby erwarten? Momentan kann man da wohl nur drüber spekulieren...

Bill Kaulitz freut sich riesig für seinen Bruder

Ob Heidi Klum und Tom Kaulitz nun ihr erstes Baby erwarten, bleibt weiterhin ihr süßes Geheimnis. Doch eines ist sicher: Bill freut sich riesig für das Liebesglück seines Bruders!

"Wir sind eineiige Zwillinge, wir sind uns wahnsinnig nah. Wir verbringen jeden Tag zusammen eigentlich. Von daher sind wir beide glücklich. Ich glaube, man kann sich ja gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich freue für meinen Bruder, wenn der so happy ist und glücklich ist. Das macht mich natürlich auch glücklich", schwärmt er.