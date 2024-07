Bill Kaulitz: Darum ist Ralf Schumachers Coming-out so bemerkenswert für ihn!

Der 34-Jährige musste selbst viele Jahre lang seine sexuelle Orientierung geheim halten. Zuletzt enthüllte er in der Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz", wie sehr ihn dieser Zustand in seiner Jugend belastete: "Ich musste ganz viele Jahre meine Liebe und meine Sexualität und all das immer geheim halten. Ich habe immer den Druck gehabt von außen, 'nein, der Leadsänger muss single sein', 'der Leadsänger muss der Begehrenswerte sein', das hat die Plattenfirma gesagt, das hat das Management gesagt, das haben alle gesagt. Diesen Rucksack hatte ich jahrelang auf." Erst mit der Veröffentlichung seiner Biografie "Career Suicide" im Jahr 2021 outete sich der Sänger.