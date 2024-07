Ralf Schumacher: So süß reagiert Bill Kaulitz auf sein Outing

Lange Zeit hielt er es geheim – jetzt ist es endlich raus: Ralf Schumacher (49) ist homosexuell und in einer glücklichen Beziehung mit einem Mann. Ganze zwei Jahre ist sein Freund Etienne bereits der Mann an seiner Seite. Auf Instagram machte der Bruder von Michael Schumacher (55) sein Liebes-Glück mit einem Pärchenfoto im Sonnenuntergang am 14. Juli 2024 offiziell. Ein Schritt, für den er nun auch von seinen Promi-Kollegen gefeiert wird. Allen voran Bill Kaulitz (34), denn er weiß, wie hart es ist, sein Liebesleben zu verstecken ...