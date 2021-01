Bill Kaulitz: Endlich spricht er über seine sexuelle Orientierung

Aktuell ist Bill Single. Obwohl er fest an die große Liebe glaubt, will der Sänger sein Glück dem Schicksal überlassen. "Doch ich glaube auch, dass es wahrscheinlich nicht in meinen Karten liegt - nicht in diesem Leben. Ich bin nicht hier, um zu heiraten und Kinder großzuziehen", schreibt der Schwager von Heidi Klum in seinem Buch. "Einer muss doch die Karriere und die Band am meisten lieben, sonst ist sie am Ende beleidigt, und irgendwie liebte ich sie doch eh immer etwas mehr als die anderen drei Jungs. Meine Bestimmung ist die Bühne, die Performance, das Bad in der tobenden Menge." Und wer weiß, vielleicht läuft Bill bald ja doch die richtigen Person über den Weg...

