Bill Kaulitz: Er ist verheiratet!

In ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" plaudern die Brüder über "Second Life". In dem Videospiel kann man sich in einer virtuellen Welt seinen eigenen Avatar erstellen. "Du kannst dich anziehen, Häuser bauen, Berufe machen - wie du willst", erklärt Bill. Die beiden hätten damals gar nicht genug von ihrem "zweiten Leben" bekommen. "Wir haben es nächtelang durchgespielt. Wir haben bestimmt 18 Stunden am Tag durchgezockt", erinnert sich Tom.