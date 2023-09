Bill Kaulitz: Erwischt auf dem Oktoberfest! Was läuft mit Marc Eggers?

Besonders Bill zog mit seinem extravaganten Look alle Blicke auf sich. Er erschien in rosa Lederhose, pinker Weste und pinken Plateaustiefeln. Für rund 760 Euro ließ er sich das Outfit in dem bekannten Münchener Geschäft "Trachten Angermaier" anfertigen. Neben Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer und Tokio Hotel-Bassist Georg Listing, saß auch Model Marc Eggers am Kaulitz-Tisch, der von vier Bodyguards bewacht wurde. Das störte die illustre Partyrunde aber nicht. Es wurde Bier getrunken, Brotzeitbrettl gemampft und auf den Tischen getanzt. Immer mit dabei: Das Kamerateam für ihre neue Netflix-Serie.