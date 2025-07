Prominent Getrennt 2026 mit Bill Kaulitz und Marc Eggers?

Ein naheliegender Name in diesem Zusammenhang ist Marc Eggers – einst Model, mittlerweile Reality-TV-erprobt und offiziell als Ex-Partner von Bill Kaulitz bekannt. Ob der 38-Jährige wirklich für ein gemeinsames TV-Comeback infrage käme, bleibt offen. Fakt ist: Eggers stand zuletzt bei "Let’s Dance" auf der Bühne und hat in der Vergangenheit bereits gezeigt, dass er Trash-TV nicht abgeneigt ist.