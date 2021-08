Bill Kaulitz: Haarhammer - Jetzt zeigt er seine neue Haarfarbe

Das Bill Kaulitz gerne mal in den Farbtopf greift, ist definitiv nichts Neues. So teilt der Sänger regelmäßig Bilder via "Social Media", auf denen er seine neuen Frisuren präsentiert. So auch jetzt! Während Bill Kaulitz die letzten Wochen nämlich mit wasserstoffblondem Schopf durch die Welt lief, zeigt er sich nun mit einer knallig pinken Haarpracht! Doch hat sich Bill die Haare wirklich pink gefärbt? Bei genauerem Hinschauen wird nämlich schnell deutlich, dass es sich auch um einen "Instagram"-Filter handeln könnte. Aktuell weilt Bill jedenfalls noch mit Heidi Klum und Zwillingsbruder Tom Kaulitz auf der Trauminsel Capri. Der nächste "Instagram"-Post wird also nicht all zu lange auf sich warten lassen. Spätestens dann haben wir Gewissheit...