Bill Kaulitz: Heißer Flirt in Hollywood! Was läuft mit diesem Film-Star?

In der neuen Folge geht es um die Geburtstagsfeier der Zwillinge. Eigentlich wollten Bill und Tom das Penthouse vom Chateau Marmont mieten, doch daraus wurde leider nichts. Eine bittere Enttäuschung, denn Bill und Tom verbinden mit dem Ort ganz besondere Erinnerungen. "Das Chateau Marmont in West Hollywood ist ein ganz berühmtes Hotel. Da sind ganz wichtige Sachen passiert. Das ist legendär. Das tropft nur so von den berühmtesten Hollywood-Geschichten. Doch auch für uns persönlich. Wir haben nur schöne Sachen da erlebt", erzählt der Tokio Hotel-Frontmann. Tom hat dort nicht nur seine Frau Heidi Klum kennengelernt, sondern auch den ein oder anderen feuchtfröhlichen Abend mit seinem Bruder erlebt. "Unzählige Partys mit den tollsten Leuten, die geilsten Aftershow-Partys. Es ist immer super fun. Am Ende weiß ich nie, wie ich nach Hause komme. Die Leute sind alle am Durchdrehen", schwärmt Bill weiter.