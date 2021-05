Bill Kaulitz: "Ich bin so verliebt!"

Für Bill Kaulitz läuft es momentan richtig rund! Er schaffte es nicht nur mit seiner Biografie "Career Suicide" in die Bestsellerlisten und war Gastjuror bei "GNTM", sondern arbeitet aktuell auch an neuer Musik. Vor kurzem kündigte seine Band Tokio Hotel an, dass sie 2022 wieder auf Tour gehen werden. Doch das ist nicht das einzige, was den Frontmann momentan zum Strahlen bringt...