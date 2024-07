Bill Kaulitz: "Ich bin verliebt in ihren Freund"! Jetzt platzt es aus ihm heraus

In einem Radio-Interview mit dem WDR verrät der 34-Jährige jetzt: Er ist verknallt in Footballer Travis Kelce (34), dem Freund von Sängerin Taylor Swift (34)! Der Interviewer spricht über Taylor Swifts "Eras Tour", in dessen Rahmen sie gerade erst drei Konzerte hintereinander in Gelsenkirchen spielte, als das Liebesgeständnis aus Bill förmlich herausplatzt: "Und ich bin verliebt in ihren Freund!", gesteht Bill und hat sich direkt überlegt, wie er an den NFL-Star herankommen könnte: "Wir werden jetzt in Hamburg im gleichen Hotel sein, und dann ist er dran." Taylor Swift ist für ihre Konzerte in Hamburg am 23. und 24. Juli heute (22. Juli) bereits angereist und wird im Hamburger Luxus-Hotel "Vier Jahreszeiten" nächtigen.

Doch leider ohne ihren Travis! Der musste nämlich schon zurück nach Amerika, um dort für die aktuelle NFL-Saison zu trainieren.