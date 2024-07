Bill Kaulitz: Trostpflaster nach dem Liebes-Flop!

So eine Liebes-Klatsche kann einen echt runterziehen! Wer wüsste das besser als Bill Kaulitz (34), der mit Amor irgendwie schon seit Ewigkeiten auf Kriegsfuß steht. Auch sein Wiesn-Flirt mit Ballermann-Star Marc Eggers (37) droht im Sande zu verlaufen, "Es scheint etwas einseitig zu sein", stellte Bill zuletzt in der Netflix-Show "Kaulitz & Kaulitz" bekümmert fest. Die beiden hätten "keinen Kontakt". Doch zum Glück gibt’s doch noch Menschen in Bills Leben, auf die er sich zu hundert Prozent verlassen kann: seinen Zwillingsbruder Tom und dessen Frau Heidi Klum!