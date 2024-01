Bill Kaulitz: Marc Eggers abgeschossen? Küsse mit einem anderen Mann auf Bali

Die Oktoberfest-Bilder von Bill Kaulitz (34) und Marc Eggers (37) sorgten für jede Menge Schlagzeilen. Nie zuvor hatte sich der Tokio Hotel-Frontmann so intim mit einem Mann in der Öffentlichkeit gezeigt. Immer wieder wurden die beiden gemeinsam gesichtet: Auf Heidi Klums Halloween-Party, bei der "1Live Krone" oder im "The Voice of Germany"-Studio. Doch ist ihre Romanze jetzt schon wieder vorbei?