Bill Kaulitz & Marc Eggers: Liebeshammer! Diese Knutschfotos bestätigen es

Lange Zeit ging Tokio Hotel-Sänger Bill Kaulitz alleine durchs Leben - obwohl er es sich anders gewünscht hätte. "Eigentlich ist das ja der einzige Grund, warum man morgens aufsteht. Man will ja geliebt werden! Und man will seine Liebe finden, weil sonst macht ja alles keinen Sinn. Menschen sind einfach dafür gemacht, mit jemandem zusammen zu sein", sagte er vor einiger Zeit. Jetzt könnte sein großer Traum endlich in Erfüllung gegangen sein...