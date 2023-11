Bill Kaulitz: Mit diesem Mann verbringt er Heiligabend

Seit Jahren wohnen Tom und Bill Kaulitz nun schon in den USA. Doch wenn es um Weihnachten geht, bleiben sie ihrer Heimat Deutschland scheinbar treu. Im ProSieben-Format "Late Night Berlin" ließ der "Tokio Hotel"-Frontsänger jetzt durchsickern, wie er Heiligabend in diesem Jahr verbringen wird: "Wir gehen zu Gustav, noch mal Ente essen. Gustav kocht immer, wir machen so ein kleines Weihnachtsdinner bei Gustav Zuhause. Gustav ist ja so eine Kochmaus. Wir sind so richtig deutsch trotzdem, auch in Amerika, also wir feiern nicht am 25., sondern am 24."