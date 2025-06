Bill Kaulitz: Gebrochenes Herz! "Verlassen, betrogen, stehengelassen"

Und Bill? Der wird ganz emotional, wenn er an seinen Verflossenen und den Herzschmerz denkt, den er durchmachen musste. " Also für mich ist dann auch so, wenn ich die Folgen nochmal sehe, dann verstehe ich natürlich in dem Moment, wie ich mich gefühlt habe und was da passiert ist, weil das ist ja wirklich alles echtes Leben“, sagt er geknickt. "Natürlich unterhält das die Leute, aber für mich ist das ja meine Realität. Also ich wurde wirklich ja verlassen, betrogen, stehengelassen." Man kann nur hoffen, dass diese Erfahrungen ihn auf lange Sicht stärker machen und ihm helfen, eine echte und dauerhafte Verbindung zu einem Partner zu finden, der ihn wirklich versteht und schätzt ...