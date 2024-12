Bill Kaulitz: "Mit gebrochenem Herzen" - Jetzt ist es publik

Daraufhin bestätigt auch Bill, dass er momentan sein Päckchen zu tragen hatte. "Wir können ja nicht morgens mit gebrochenem Herzen sagen: 'Ich bleib' jetzt im Bett.' Das geht natürlich nicht. Oder: 'Ich habe Cluster-Kopfschmerzen, ich kann gar nicht geradeaus laufen, ich mache jetzt das Konzert nicht.' Die Option gibt es nicht", stellt er klar. "Und du musst halt auch deine ganzen Gefühle und alles, was dir Schlimmes passiert, beiseite schieben und raus und allen, die da sind, gute Laune machen. Du musst ja immer nach außen stark sein."

Umso mehr freute sich Bill über eine besonders süße Nachricht. "Dann hatte unsere Assistentin uns eine SMS geschickt, das fand ich ganz süß: 'Ich bin so stolz auf euch, Tom mit seinen Cluster-Kopfschmerzen, Bill mit seinem gebrochenen Herzen, dass ihr dann noch am Ende so eine Tour abreißt'."

