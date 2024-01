Bill Kaulitz: Nackt-Show auf Bali! Hat dieses Foto sein Gianluca geschossen?

Obwohl Bill vor Bali noch knutschend mit Marc Eggers gesichtet wurde und sogar gestand "Momentan hat mir jemand ein kleines bisschen den Kopf verdreht, sagen wir mal so", scheint er Marc gedanklich in Deutschland zurückgelassen zu haben. Auf Bali verbringt der Sänger lieber Zeit mit seinem Gianluca, den er schon seit dem Musikvideodreh zum Song "Run, Run, Run" 2014 kennt. Was da wirklich zwischen ihnen geht und, ob Gianluca wirklich dieses sexy Foto von Bill geschossen hat, bleibt wohl erstmal ihr Geheimnis.

