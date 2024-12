Bill Kaulitz: "Es hat geknistert!" Neuer Mann nach Trennung von Marc Eggers

"Es ist eine ganz romantische Sache passiert", erzählt Bill seinem Bruder Tom (35) in der neuen Folge von "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood". Aktuell touren die beiden mit ihrer Band Tokio Hotel durch Südamerika. Auf dem Flug nach Peru kam es zu einer unverhofften Begegnung. "Ich sitze da, und auf einmal kommt er rein. Ein bildschöner Mann. Er setzt sich neben mich und sagt sofort: 'Also, das gibt es ja nicht!'", erzählt Bill. "Er kommt hin, er setzt sich. Haare auf der Brust, die gucken schon oben aus dem Shirt raus, also wirklich hot."