Bill Kaulitz: Reality-Star macht Marc Eggers harte Vorwürfe! "Er wollte nur den Fame"

Bill Kaulitz (35) und Marc Eggers (38) sind seit einiger Zeit immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit. Schon im Oktoberfest 2023 wurden die beiden knutschend erwischt. Doch erst ein Jahr später machte der "Tokio Hotel"-Star die Beziehung öffentlich. Mittlerweile fragen sich aber viele: Was läuft wirklich zwischen dem Sänger und dem ehemaligen "Köln 50667"-Star? Die neuesten Hinweise lassen nämlich vermuten, dass die beiden wieder getrennte Wege gehen. Was wirklich dahinter steckt, kann aktuell niemand sagen. Doch schon in der Vergangenheit spekulierten einige Fans, dass vor allem Marc es nicht so richtig ernst meint. Nun gießt auch noch Reality-TV-Star Kevin Schäfer Öl ins Feuer!