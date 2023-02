Bill Kaulitz: Tränen der Trauer! "Mein Herz ist gebrochen!"

Auf Instagram teilt der Musiker gemeinsame Fotos mit Stitch und nimmt Abschied. "Lieber Stitch. "Lieber Stitch, ich werde nie verstehen, warum das Leben dich so früh, so unerwartet, so plötzlich von mir genommen hat, nur wenige Tage nachdem wir unseren Capper verloren hatten, als du erst vier Jahre alt warst und wir beide noch so viele Pläne zusammen hatten", schreibt er traurig. "Mein Herz ist gebrochen und ich vermisse dich mehr als Worte es je ausdrücken könnten. Danke, dass du mein Zuhause warst, mein furchtloser und starker Beschützer, dass du mich jeden Tag zum Lachen gebracht hast [...] Ich liebe dich so sehr und werde dich für immer in meinem Herzen tragen!"

Die Bulldogge hat er vor knapp vier Jahren von seinem Bruder Tom Kaulitz geschenkt bekommen. Mit dem Welpen wollte Tom den Sänger über den Tod seines Hundes Pumba hinwegtrösten. Nun muss er auch von Stitch Abschied nehmen...

Bill Kaulitz und Leni Klum: Jetzt soll es jeder wissen! Im VIDEO erfahrt ihr mehr: