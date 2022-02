Bill Kaulitz: Tränen- und Wutausbruch in aller Öffentlichkeit!

In ihrem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" geben Bill und Tom immer wieder Einblicke in ihr Privatleben! So auch jetzt! Wie Bill offenbart, ist er ganz schön genervt von der Renovierung seiner Luxus-Villa! Der Sänger erklärt: "Jetzt habe ich meine Türen geöffnet für Bauarbeiten, die völlig außer Kontrolle geraten sind." Eigentlich sollte schon längst alles fertig sein, doch die Handwerker lassen sich scheinbar ganz schön Zeit: "Mein ganzes Haus ist von Dreck bedeckt. Überall ist Staub", beklagte er sich und fügt abschließend hinzu: "Ich habe das Gefühl, wir leben auf einer Baustelle." Ein Tag war für Bill sogar so schlimm, dass er seine Tränen nicht mehr verbergen konnte: "Mir sind kurz vor Wut und vor Überforderung Tränen runtergelaufen." Oh je! Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass Bill diese nervige Zeit bald hinter sich lassen kann...