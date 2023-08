Bill Kaulitz: Trauer um seine große Liebe! Es tut so weh

Schnell kamen die Erinnerungen an seine Bulldogge Stitch wieder hoch. Der Vierbeiner ist Anfang des Jahres im Alter von nur 4 Jahren gestorben. "Mein Herz ist gebrochen und ich vermisse dich mehr als Worte es je ausdrücken könnten. Danke, dass du mein Zuhause warst, mein furchtloser und starker Beschützer, dass du mich jeden Tag zum Lachen gebracht hast. Ich liebe dich so sehr und werde dich für immer in meinem Herzen tragen!", schrieb er damals in einem emotionalen Post auf Instagram.

Bill hatte noch so viele Pläne mit Stitch. Gerne hätte er mit seinem Schatz bei "Top Dog Germany" teilgenommen. "Der hätte das richtig gut gemacht. Wenn ich ihn darauf angehypt hätte, der wäre so on Fire. Ich glaube, ich hätte das gewonnen mit ihm." Bruder Tom ist dagegen etwas skeptischer über die Parcour-Künste der Bulldogge. "Gewonnen glaube ich nicht, aber vielleicht die Gewinner der Herzen."