Nach Fotos mit Jannik Kontalis: Endlich! Bill Kaulitz meldet sich zu Wort – "Möchte die Gerüchte bestätigen"

In Bezug auf die Gerüchte und Berichte erklärt der Musiker: "Ich habe mich wieder köstlich amüsiert, wie alle ganz aus dem Häuschen sind. [...] Alle denken wieder, ich habe irgendwas inszeniert, um im Gespräch zu bleiben. Wenn ich irgendwo hingehe, werde ich nun mal fotografiert und gefilmt." Sein Bruder sieht die Beschwerde seines Zwillings nicht so richtig ein. Bill könne sich nicht beschweren, dass er sich mit dem Bürgermeister von Mönchengladbach treffe und dann darüber berichtet werde.