Nach Fotos mit Jannik Kontalis: Endlich! Bill Kaulitz meldet sich zu Wort – "Möchte die Gerüchte bestätigen"
Die Gerüchteküche brodelt! Nach Jannik Kontalis meldet sich jetzt auch Bill Kaulitz zu den Party-Aufnahmen zu Wort.
Bill Kaulitz äußert sich zu den Gerüchten.
© IMAGO / Eventpress
Dieses Video hat einiges losgetreten! Am Wochenende ist bei der Aftershow-Party zum 20-jährigen Jubliläum von Tokio Hotels Hit "Durch den Monsun" eine viel diskutierte Aufnahme entstanden. Sie zeigt Sänger Bill Kaulitz (35) vertraut mit Reality-TV-Star Jannik Kontalis (29).
Bill Kaulitz und Jannik Kontalis: Jetzt mischt auch Yeliz Koc mit
Seit Öffentlich werden dieses Videos steht die Trash-TV-Welt Kopf. Einige werfen Jannik Berechnung vor, andere fragen sich, wie das Verhältnis zwischen den beiden ist und ob Jannik der Mann ist, von dem Bill kürzlich bereits in seinem Podcast gesprochen hat.
Spätestens seit Yeliz Koc (31) bei Instagram behauptet hat, dass sie lange nicht gewusst habe, dass ihr Ex auf Männer stehe, dies letztendlich aber der Trennungsgrund gewesen sei, ist richtig Zündstoff in der Thematik. Der Influencer wirft seiner früheren Partnerin Lügen und sogar Rufmord vor. Gleichzeitig betont er: "Ich wünschte, ihr hättet alle einen Bill in eurem Leben."
Ein offenes Bekenntnis zu dem "Tokio Hotel"-Frontmann, aber keine Antwort auf die Frage, was die beiden nun wirklich verbindet. Seit Tagen warten Fans deshalb gespannt auf ein Statement von Bill und das gibt es jetzt in der neuen Folge seines Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood".
Bill Kaulitz äußert sich erstmals zur Partynacht
In der Episode "Tief im After-Loch" sprechen Bill und sein Bruder Tom über das Jubiläums-Konzert und die Aftershow-Party. Mitten in der Folge bricht es dann aus dem Sänger heraus: "Ja, ich möchte jetzt einmal direkt mit den Gerüchten aufräumen und möchte sie bestätigen: Es ist richtig, ich werde First Lady von Mönchengladbach." Eine pikante Aussage, denn Jannik Kontalis kandidiert seit einigen Wochen für das Amt des Oberbürgermeisters von Mönchengladbach.
In Bezug auf die Gerüchte und Berichte erklärt der Musiker: "Ich habe mich wieder köstlich amüsiert, wie alle ganz aus dem Häuschen sind. [...] Alle denken wieder, ich habe irgendwas inszeniert, um im Gespräch zu bleiben. Wenn ich irgendwo hingehe, werde ich nun mal fotografiert und gefilmt." Sein Bruder sieht die Beschwerde seines Zwillings nicht so richtig ein. Bill könne sich nicht beschweren, dass er sich mit dem Bürgermeister von Mönchengladbach treffe und dann darüber berichtet werde.
Bill Kaulitz: Spricht er hier von Jannik Kontalis?
Doch was läuft da nun bei den beiden? So richtig antwortet Bill darauf nicht. Im Podcast verrät er, dass er im Gegensatz zu Tom noch in Berlin ist, um das Konzert von Post Malone zu besuchen, ebenfalls ein Crush des Sängers. "Bring jetzt aber nicht noch ein Date mit dahin. Also bring nicht den Kuchen mit in die Bäckerei", mahnt Tom. Doch Pustekuchen, natürlich hört Bill nicht auf seinen Bruder.
"Doch, ich habe jetzt aber den Kuchen mit in der Bäckerei. Aber der Kuchen, der hat mir gerade gesagt, er möchte lieber mit mir befreundet sein", offenbart Bill. Kein Problem für ihn, denn der Unbekannte sei "total nett" gewesen und die beiden hätten "eine schöne Nacht zusammen" gehabt. Ob der Netflix-Star hier von Jannik Kontalis spricht? Unklar...
"Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood"