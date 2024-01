Bill Kaulitz: "Trennung hinter mir!" Marc Eggers ist endgültig Geschichte

Da hilft nur noch eins: Ablenkung! "Ich bin mit meiner besten Freundin nach Aspen gefahren. Wir haben so einen richtig Single-Girl-Urlaub gemacht. Wir haben beide viel durchgemacht", erzählt der Musiker. "Wir wollten vergessen! Wir haben uns richtig selbstmitleidet. Dann haben wir uns den ganzen Tag einen reingeklingelt und lagen uns in den Armen und haben uns ausgeheult, wie gemein die Männer zu uns sind." Doch irgendwann war Schluss mit Trübsal blasen! Die beiden packten ihre "schlampigsten" Outfits aus und ließen es richtig krachen. "Ich habe noch nie in meinem Leben so wild gefeiert!", erinnert sich Bill.