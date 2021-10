Bill Kaulitz: TV-Hammer! Jetzt ist es offiziell

In der Show "Perfect Shot by M·A·C" treten jeweils zwei Influencer in Hamburg, Düsseldorf, München und Berlin gegeneinander an. Ihre Aufgabe: Sie sollen das perfekte Foto schießen. Dabei sind sie nicht nur für die Location und das Model verantwortlich, sondern auch für das Make up und die Outfits. Am Ende jeder Folge kürt Bill den Gewinner.