Bill Kaulitz: Überraschendes Liebes-Outing!

Während Zwillingsbruder Tom mit seiner Heidi Klum auf Wolke Sieben schwebt, ist Bill weiterhin auf der Suche nach seiner großen Liebe. "Ich bin in der Band schon immer der Dauer-Single gewesen. Es nervt schon manchmal, dass man überall alleine hinkommt. Jeder weiß: "Ach, da kommt nur Bill. Der braucht kein 'Plus eins'", erzählte er jetzt im Interview mit "Frankfurter Rundschau".

Bill Kaulitz: "Ich bin offen für alle Begegnungen"

Durch Bills androgynes Auftreten wird schon seit Jahren diskutiert, ob er auf Frauen oder Männer steht. "Ich finde, dass es gar kein Coming-out geben sollte. Ich wünsche mir, dass wir bald den Punkt erreicht haben, an dem man sich verlieben kann, egal in wen, und dass das gar nicht mehr besprochen werden müsste", erklärte er im Gespräch. "Ich sage immer: 'Ich weiß doch nicht, was morgen passiert, wem ich morgen begegnen werde.' Ich bin einfach offen für alle Begegnungen. Das sollten wir alle sein." Wie Recht du hast, Bill!

Bill Kaulitz sehnt sich nach einer Beziehung

Der Tokio Hotel-Frontmann glaubt an die ganz große Liebe – auch wenn sie noch auf sich warten lässt. "Natürlich wünsche ich mir eine Beziehung. Aber jetzt, wo Tom so glücklich ist, gibt es für mich nichts Schöneres. Wenn man Freunde und Familie um sich hat, die so glücklich sind, da zehrt man auch gleich davon mit. Ich fühle mich da nie außen vor."