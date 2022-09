Bill Kaulitz & Conchita Wurst: Die alten Gefühle sind zurück

Wie nämlich nun via "Instagram" zu sehen ist, ist Conchita auch drei Jahre nach dem Ende von "Queen of Drags" ein absoluter Bill-Fan! So hat Conchita unter einem der jüngsten Posts des "Tokio Hotels"-Sängers prompt einen "Like" hinterlassen! Schon damals war es nicht selten, dass Bill und Conchita gegenseitige ihre Bilder mit "Gefällt mir" markierten! Wie es scheint, hat Bill mit seinen neusten Beiträgen diese alten Gefühle wieder aufkochen lassen!

Ob die beiden wohl auch nochmal gemeinsam vor den TV-Kameras stehen werden? Die Fans würde es jedenfalls freuen! Schließlich feierten Bill, Conchita und Heidi mit "Queen of Drags" absolute Mega-Erfolge! Wir können also gespannt sein, wie es weiter geht ...