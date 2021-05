Bill Kaulitz & Heidi Klum: Juhu, jetzt ist es offiziell!

Der Sänger verkündet jetzt auf Instagram, dass er auch im Finale von "GNTM" dabei sein wird. Und das aus einem ganz besonderen Grund. Tokio Hotels neue Single "Behind blue Eyes", ein Cover des legendären Songs von The Who, steht schon in den Startlöchern. "OMG! Hier ist es: Das Cover von unserer neuen Single mit VIZE. Ich bin so aufgeregt, dass ihr den Song zum ersten Mal live beim 'GNTM"-Finale nächste Woche hören könnt", freut sich Bill.