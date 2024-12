Bill Kaulitz & Marc Eggers: Deutliches Indiz! Sind die beiden schon wieder getrennt?

Erst im September machte Bill Kaulitz ganz offiziell, dass er vergeben und Marc Eggers der Glückliche ist. Der Musiker strahlte bis über beide Ohren, wenn er über seinen Liebsten sprach. Und jetzt? Jetzt ist er dem Model plötzlich bei Instagram entfolgt! In der heutigen Zeit ist das schon fast als Bestätigung für eine Liebeskrise zu sehen! Was aber wirklich dahinter steckt? Das weiß aktuell wohl nur Bill.

Zuletzt sprach er aber darüber, wie schwer ihm die Trennung von seinem Freund fällt. Der schipperte nämlich erst kürzlich für die Show "Mission Unknown" mit TV-Star Knossi (38) über den Atlantik. Mal abgesehen davon, dass Marc weiterhin in Deutschland lebt, Bill wiederum seinen Lebensmittelpunkt schon seit langem in Los Angeles hat. "Alles nicht so easy, so eine Fernbeziehung", so der Sänger kürzlich im Interview mit RTL. Wurde es jetzt zu schwer?

Einen Hoffnungsschimmer gibt es aber: Marc folgt dem Tokio-Hotel-Star weiterhin...

Bill Kaulitz: Plötzlich ist von Liebeskummer die Rede! Im VIDEO gibt es die ganze Geschichte: