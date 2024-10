Bill Kaulitz & Marc Eggers: Er hat es bestätigt! Sie sind offiziell ein Paar

Sind Bill Kaulitz (35) und Marc Eggers (38) jetzt ein Paar - oder nicht? Nachdem die beiden vor einem Jahr gemeinsam auf dem Oktoberfest erwischt wurden, brodelte die Gerüchteküche. In seiner Netflix-Sendung "Kaulitz & Kaulitz" gab Bill dann aber enttäuscht zu: "Es scheint etwas einseitig zu sein, er ist nicht so begeistert wie ich." Umso überraschender, dass die beiden in den letzten Wochen wieder wie Patex aneinander klebten...