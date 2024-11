Bill Kaulitz & Marc Eggers: "Nicht so easy!" So sehr leidet Bill unter der Trennung

Seit Kurzem gehen Bill Kaulitz und Marc Eggers als Pärchen gemeinsam durchs Leben. Zuletzt wurde nach ihrem erneuten Flirt auf dem Oktoberfest wieder reichlich spekuliert. Jetzt ist es endlich offiziell. Als viel beschäftigte Person, die auch noch in der Öffentlichkeit steht, ist es manchmal gar nicht so leicht, die Liebe am Leben zu halten. Genau das müssen die beiden Turteltäubchen nun am eigenen Leib erfahren …