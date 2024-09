Bill Kaulitz & Marc Eggers: Erwischt auf Mallorca! Bandeln die beiden wieder an?

Was für ein Liebes-Chaos! Nachdem sich Bill Kaulitz (35) und Marc Eggers (37) vergangenes Jahr auf dem Oktoberfest auf Tuchfühlung gegangen sind, wollten sie sich besser kennenlernen. Marc war sogar öfters in Bills Netflix-Sendung "Kaulitz & Kaulitz" zu sehen. Doch kur vor Weihnachten gab er dem Tokio Hotel-Star einen Korb. "Ich habe eine Nachricht bekommen von Marc, die mich ein bisschen traurig gemacht hat. Er war wohl nicht so excited wie ich", offenbarte Bill traurig in der Sendung. Auch bei der Premiere von "Kaulitz & Kaulitz" im Juni war Marc nicht dabei. Stattdessen flirtete Bill vor einigen Wochen mit Schauspieler Timmi Trinks (30). Umso überraschender, dass er sich jetzt wieder mit Marc zeigt...