Bill Kaulitz & Marc Eggers: War DAS der wahre Grund für die Trennung? Jetzt packt Bill aus

In einer neuen Folge des Kaulitz-Podcasts "Kaulitz Hills" geben Bill und Bruder Tom einmal mehr Einblicke in ihr Liebesleben – und ein besonders brisantes Geständnis von Bill lässt aufhorchen.

Im Gespräch über das Thema offene Beziehungen stellt Bill klar: Damit habe er keinerlei Erfahrung, weil es nie so weit gekommen sei. Dann folgt die Enthüllung, die für viele Fans wie ein Schock klingen dürfte: "Ich wurde in jeder meiner Beziehungen betrogen. Wirklich in jeder."

Er betont, dass ihm die Entscheidung zum Schlussmachen immer abgenommen wurde – offenbar durch Untreue: "Ich habe immer im Nachhinein rausgefunden: Ah, der hat mich betrogen, der hat mich beschissen, der hat mich hintergangen, der hat mit anderen Leuten geschlafen."